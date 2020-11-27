1 декабря в эфир выходит юмористическое ток-шоу «Семья вверх тормашками» Фото: EAST NEWS

В 2020 году общероссийскому телефону доверия для детей, подростков и родителей 8-800-2000-122 исполняется 10 лет. К этому событию приурочен выход нового юмористического ток-шоу «Семья вверх тормашками». Оно выйдет в эфир одного из федеральных телеканалов 1 декабря.

В основе ток–шоу – 10 проблем, которые волнуют каждого родителя, чей ребенок «вдруг» превратился в строптивого, ершистого или, наоборот, в замкнутого и грустного подростка. На первый взгляд, проблемы самые обычные. Но они каждый раз ставят родителей в тупик.

В телепрограмме ведущие, эксперты, актеры и психологи помогут родителям найти ответ на насущные вопросы, причем не самым обычным способом. Часто ставя себя на место ребенка и переворачивая ситуации буквально "вверх тормашками", эксперты помогут родителям и детям найти общий язык. Авторы шоу уверены, что юмор и смехотерапия - это то, чего не хватает в отношениях между родителям и детьми.

Ведущими шоу стали "киношные" мама и папа из известных сериалов. Это заслуженный артист России Андрей Леонов и актриса театра и кино Екатерина Волкова.

Помогать им будут известные эксперты-психологи Светлана Шевченко и Алан Торчинов. А комментируют проблемы известные актеры и шоумены – Камиль Ларин, Александр Касаткин и Михаил Стогниенко.