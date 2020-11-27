На Украине заявили о новом шансе «вернуть» Донбасс и Крым
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Киеву необходимо налаживать отношения с администрацией новоизбранного американского президента Джо Байдена, поскольку такая тактика может способствовать «возвращению» Крыма и Донбасса в состав Украины. Такое мнение выразил бывший замглавы Министерства иностранных дел незалежной Константин Елисеев.
«Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу», - завил украинский дипломат
Елисеев также обратил внимание на необходимость добиваться от новой администрации в Вашингтоне поставок вооружения Киеву, а также введения новых санкций в отношении Москвы. По его словам, это позволит «дать отпор» России, и «вернуть» Донбасс и Крым.
Дипломат уверен, что взаимодействие с новой администрацией также поможет Украине провести внутренние реформы, а Байден «как никто» знаком с темой борьбы с коррупцией.
Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын назвал это «единственный возможный способ» вернуть Крым. Политик предложил сначала «вернуть мозги» людей
Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года, когда за его возвращения в состав РФ проголосовало 96,77 процента населения Республики. Различные способы вернуть полуостров предлагали ни раз, но как отмечают специалисты, жители Крыма не хотят возвращения.