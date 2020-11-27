Мать, поделившаяся откровенным фото в родчате, объяснила свой поступок

Родительские часты становятся опасным местом Фото: Shutterstock

Родительские часты становятся опасными. Сразу несколько историй произошло в последнее время: в Волгограде отца школьницы убили из-за конфликта с излишне эмоциональной родительницей.

В Санкт-Петербурге толпа мужчин устроила разборку в стиле 90-х, поссорившись в родительском чате.

Эта история из Зеленограда Московской области. Молодая мать увидела у 12-летней дочери снимок голого парня, который ей прислала одноклассница. Возмущенная родительница отправила фото в родительский чат и объяснила, что нашла кадр «ню» у дочери. Но мать девочки, которая изначально была отправительницей, решила пойти в наступление. Она написала заявление в полицию: мол в родительском чате распространяют порнографическую продукцию.

Сообщение проверили и возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Оказалось, что обнаженный парень на снимке – известный канадский блогер и ему еще нет 18 лет.

Все объяснения мамы-одиночки, воспитывающей двоих детей, что она хотела обсудить проблему, а вовсе не пропагандировала порнографию, остались незамеченными. Прокуратура Зеленограда утвердила обвинительное заключение и теперь дело рассмотрит суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Сайту mk.ru женщина объяснила, что все происходящее очень большой стресс для семьи. Она не хочет втягивать дочек в эту историю, но очень надеется, что суд не будет так однобоко смотреть на ситуацию, как следствие и прокуратура.

- Ситуация предельно сложная. Хотелось защитить своего ребенка от дурного влияния, а получилось, что я еще и виновата, - рассуждает женщина. – Я, конечно, очень верю в справедливость и разум суда.

Ранее эксперты назвали "правила выживания" в родительских чатах. Главное - вести все разговоры только по делу. Это значит – никаких открыток и поздравлений (поздравить можно лично или по телефону), никакого виртуального мусора и эмоций. Чат нужен для того, чтобы доносить актуальную информацию сразу до всех родителей учеников, а вовсе не для перемывания косточек и обсуждения школьных сплетен.