В парламенте Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны
Фото: REUTERS
В ходе заседания в парламенте Тайваня представители главной оппозиционной партии Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны Су Чжэньчана.
Таким образом оппозиция отреагировала на решение правительства Тайваня разрешить с 1 января импорт американской свинины, содержащей рактопамин. Данная кормовая добавка повышает мышечную массу животных, и на данный момент запрещена в Европейском союзе, Китае и России из-за возможных негативных последствий для организма человека.
Представители главной оппозиционной партии Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны
Фото: REUTERS
Глава правительства Тайваня пытался с трибуны парламента разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины и обеспечивающих контроль за ее качеством, однако его начали закидывать свиными потрохами
Оппозиция отреагировала на решение правительства разрешить импорт американской свинины
Фото: REUTERS
Руководство оппозиционной партии намерено провести в стране референдум за отмену этого разрешения.