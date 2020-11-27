В парламенте Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны Фото: REUTERS

В ходе заседания в парламенте Тайваня представители главной оппозиционной партии Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны Су Чжэньчана.

Таким образом оппозиция отреагировала на решение правительства Тайваня разрешить с 1 января импорт американской свинины, содержащей рактопамин. Данная кормовая добавка повышает мышечную массу животных, и на данный момент запрещена в Европейском союзе, Китае и России из-за возможных негативных последствий для организма человека.

Представители главной оппозиционной партии Тайваня забросали свиными кишками премьер-министра страны Фото: REUTERS

Глава правительства Тайваня пытался с трибуны парламента разъяснить суть правил, регулирующих импорт американской свинины и обеспечивающих контроль за ее качеством, однако его начали закидывать свиными потрохами

Оппозиция отреагировала на решение правительства разрешить импорт американской свинины Фото: REUTERS

Руководство оппозиционной партии намерено провести в стране референдум за отмену этого разрешения.