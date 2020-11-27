Клинцевич: Запад будет воевать с Россией руками украинцев Фото: REUTERS

Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова украинского депутата Верховной рады Рената Кузьмина. Политик заявил, что Украину используют в качестве поля боевых действий. Запад навязал стране национальную идею - насолить России.

В соревновании за то, кто больше насолит, страна уничтожила всю свою промышленность, образование, медицину.

Франц Клинцевич заявляет, что согласен с каждым словом Кузьмина. Политик уверен, что Запад намерен воевать с Россией руками украинцев.

- Я об этом все время говорил и повторял, что сегодня это связанный с Украиной спецпроект «антироссия». Запад будет воевать с Россией украинскими руками. Молодец! Начинают наконец-то прозревать, — заключил Клинцевич в беседе с ФАН.

Тем временем на Украине все чаще звучат обвинения в адрес действующего президента владимира Зеленского. Депутаты упрекают его в сложном финансовом положении, в котором оказалась страна, пишет RT.