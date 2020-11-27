«Мы для Европы фейсконтроль не проходим»: Жириновский оценил отношение Запада к России

Жириновский оценил отношение Запада к России. Фото пресс-служба лдпр

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Итоги недели с Жириновским» в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил отношение Европейского союза к России.

По словам политика, одна из причин, почему Москву недолюбливает Брюссель, это то, что Россия для Евросоюза «сама себя выставляем как деревня».

«Вот город и деревня. В деревне хорошие люди, но там все-таки тяжело получить хорошее образование и даже развиваться тяжело. Поэтому, конечно, город всегда выше по всем своим параметрам, чем деревня. Мы (Россия) - деревня, а они (Европа) - город», - заявил депутат.

Жириновский отмтеил, что по этой причине Евросоюз недолюбливает Россию, а также боится. По его словам, деревня «менее образованная, менее предсказуемая», в то время, как жители в городе уже хорошо знают все правила поведения и «даже внешне они уже примелькались друг другу».

«Как это называется, фейсконтроль? Вот мы для Европы не проходим именно фейсконтроль, они нас боятся», - заключил он.