Коронавирус у Дениса Черышева: что известно о состоянии здоровья футболиста

Денис Черышев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев заболел коронавирусной инфекцией.

Агент футболиста Хинеса Карвахаля сообщил, что спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, однако отметил, что не наблюдается никаких симптомов заболевания.

«У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», — передаёт Sport24 слова агента футболиста.

Накануне стало известно, что российский футболист пропустил тренировку испанского клуба, но при этом коллектив официально не называл имя заболевшего игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании Денис Черышев провел пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 ноября, также стало известно о положительном тесте на коронавирус полузащитника сборной России и итальянской «Атланты» Алексея Миранчука.