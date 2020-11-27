«Помощники не проверили, я их уволил»: Жириновский вспомнил, как отравился арбузами

Владимир Жириновский. Фото: Пресс-служба Лдпр

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Итоги недели с Жириновским» в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как отравился арбузами в Крыму.

Депутат отметил, что это не он сам отравился, а его отравили помощники, которые поехали на рынок, где купили арбузы. При этом, по его словам, совсем поленились проверить товар.

«В Крыму меня вообще отравили. Помощники поехали на рынок, купили арбузы, не проверили, поленились. Я ел три дня, на четвертый день я свалился, вызывали «скорую помощь». Я их уволил. Подлецы и негодяи», - заявил политик.

Жириновский добавил, что его помощники получают деньги, поэтому могли выполнить свою работу качественно, например замерь арбуз. «Там полно нитратов. Но меня же нет на рынке, они сами поехали. И обманули. Хорошо, хоть не умер», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе программы депутат также прокомментировал идею о сокращении чиновников, а также оценил отношение Запада к России и рассказал, почему Евросоюз боится Москву