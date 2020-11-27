Психолог объяснила, как «семейный индекс» угрожает детям

Психолог увидела угрозу для детей, в случае введения «семейного индекса» в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейный психолог Марина Слинькова назвала главную опасность, которая кроется в введении «Семейного индекса» в стране.

Идея принадлежит депутату Елене Строковой. Она предложила поощрять «образцовые» семьи, которые рожают детей, занимаются их воспитанием. Дети участвуют в олимпиадах, заканчивают школы с отличием. Таким ячейкам общества можно предлагать скидку на ипотеку, стройматериалы, и иные льготы, сообщает RT.

Эксперт подмечает, что многие преференции для семей станут доступны при определенных успехах их детей. Это значит, что подрастающее поколение может стать разменной монетой.

- Дети сейчас и так нагружены различными кружками. Получается, что родители будут стараться еще больше, а ребенок превратится в механизм для зарабатывания денег для семьи. Все люди разные, кто-то сможет относиться к провалам спокойно, а кто-то очень близко принимает их к сердцу, и это может вылиться в самые разные проблемы, - подчеркнула специалист.

А зампредседателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что подобные стимулы будут работать для определенной категории людей, главное, чтобы «поощрение не превратилось в гонку за палочками».

- Люди всегда должны стремиться к лучшему. Но что касается этой индустриализации показателей в бонусы – тут я не вижу смысла, - отметил сенатор в беседе с ФАН.

Он также подчеркнул, что поощрения за победы в различных олимпиадах существуют и сейчас.