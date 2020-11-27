Власти Аргентины начали расследование обстоятельств смерти Марадоны

Диего Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Аргентине начали расследование обстоятельств смерти бывшего легендарного футболиста национальной сборной Диего Марадоны.

Как сообщает Todo Noticias, следователи собираются проверить действия следивших за футболистом медицинских работников на предмет халатности. По данным источника телеканала, у властей вызвали подозрения медсестры, которая не разбудила Марадону рано утром в день его смерти, хотя она должна была дать ему лекарство. Вместо этого она дождалась прихода психолога и психиатра, которые пришли к футболисту около 11 утра, и только после этого вошла к нему в комнату.

Напомним, Марадона скончался в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Незадолго до смерти спортсмен попал в больницу с обезвоживанием, однако у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию, но футболист скончался через две недели. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Как писал сайт kp.ru, бывший врач футболиста Альфред Кахе считает, что Марадону не лечили должным образом. По его словам, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Кроме того, адвокат Марадоны Матиас заявил, что скорая помощь ехала к спортсмену больше 30 минут, и назвал это «преступным идиотизмом».