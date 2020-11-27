В Норвегии военного уволили из армии из-за русских корней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежца Мартина Якобсена уволили из вооруженных сил Норвегии спустя пять месяцев после начала службы после того, как стало известно о его русских корнях

Как передает NRK, военному сообщили, что он не прошел проверку благонадежности и может представлять опасность с точки зрения шпионажа. При этом Мартин заявил о наличии русской матери и родственников в России еще два года назад, когда проходил собеседование в армию.

«Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», - отметил Якобсен, который был в России всего лишь два раза в жизни, один из них в двухлетнем возрасте, а его мать проживает в Норвегии уже более 20 лет.

За последние годы около 700 начинающих военнослужащих не смогли пройти проверку на благонадежность в Норвегии. Как выяснил NRK, что за четыре года с подобной ситуацией столкнулись 688 военных. Многим из них сообщили о «неблагонадежности» уже после заступления на службу.