В МИД Венгрии сообщили о сильном европейском лобби против вакцин «извне» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Европейском союзе существует сильное лобби против вакцин «извне», однако Будапешт будет действовать в интересах своего народа. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, комментируя вопрос, испытывает ли Венгрия политическое давление с тем, чтобы отказаться от использования российского препарата от коронавируса.

«Есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Евросоюза. Но такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место» - сказал глава венгерского МИД в эфире телеканала "Россия 24".

Сийярто заявил, что в интересах жителей Венгрии получить безопасную вакцину от коронавирусной «так быстро, насколько это возможно».

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила образцы российской вакцины от коронавируса для исследования. Незадолго до этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер предупредил Будапешт, что Евросоюз осуществит административные меры, если страна приобретет препарат у России. Он пояснил, что если государство является участником ЕС, то при покупке вакцины должны соответствовать стандартам качества союза и пройти процедуру сертификации на его рынок

Накануне Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европе. Препаратом заинтересовалась Германия и рассчитывает открыть его производство на свое территории.