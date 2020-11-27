ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 441 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 60,5 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 441 тысячи и превысило 60,53 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 27 ноября, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 60 534526 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 426101 человек. За прошедший день выявлено 594542 новых инфицированных, умерли 9989 больных.

Большинство случаев заражения за прошедший день (55%) – 243912 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (92802 новых случая), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 54160 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, немецкий эпидемиолог Александр Кекуле считает, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавирусной инфекции, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе недооценили опасность COVID-19. Ранее вирусолог в беседе с kp.ru прокомментировал народные средства от коронавируса.

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