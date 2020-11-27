В России прокомментировали версию немецкого эпидемиолога об итальянской мутации коронавируса

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские врачи, комментируя высказанную немецким эпидемиологом Александром Кекуле «сенсационную» версию причин пандемии коронавируса, говорят, что ничего нового в этом нет: они с самого начала знали, что в нашей стране распространяются именно завезенные из Европы штаммы вируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, профессор университета Мартина Лютера Галле считает, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавирусной инфекции, мутировавший в Северной Италии из-за того, что в Европе недооценили опасность COVID-19. Он утверждает, что североитальянский штамм SARS-nCov-2 еще заразнее, чем изначальный «уханьский» вариант.

Между тем, российский микробиолог Сергей Иванов убежден, что немецкий эпидемиолог утрирует для красного словца.

«Профессор Александр Кекуле – это немецкий Жириновский от медицины. Он, конечно, уважаемый ученый, но любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное», - сказа Иванов сайту mk.ru.