Эксперт рассказал, как долго нам еще носить защитные маски от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго нам еще носить защитные маски от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам придется носить защитные маски в общественных местах и транспорте, пока коронавирус не приобретет сезонный характер, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он (вирус) станет обычным сезонным насморком», - сказал эксперт в интервью телеканалу «Россия-24».

Отвечая на вопрос, может ли заболеваемость COVID-19 зимой пойти на спад из-за морозов, эпидемиолог отметил, что погода мало влияет распространение инфекции, потому что коронавирус «живет не на морозе, а в организме человека».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач рассказал, что число заражений коронавирусом в России будет расти еще около месяца, поскольку люди из-за холодов люди подолгу находятся в непроветриваемых помещениях и пренебрегают простыми правилами: не соблюдают социальную дистанцию, не носят защитные маски.

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