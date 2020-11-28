В Бельгии и Норвегии обнаружен птичий грипп

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицеферме в Бельгии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На одной из бельгийских птицеферм выявлена вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5, который может передаваться человеку, передает телеканал RTL.

Птичий грипп обнаружен на ферме в деревне Менен, которая расположена на западе Бельгии недалеко от границы с Францией. От болезни умерли около 600 птиц, еще 151 тысячу голов пришлось уничтожить, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Кроме того, 27 ноября норвежское Управление по безопасности продуктов питания сообщило, что очень заразный штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен у дикого короткоклювого гуменника в коммуне Саннес (губерния Ругаланн)

«Он в первую очередь представляет опасность для птиц, поскольку для них очень заразен. Передача гриппа от диких птиц к птицам на птицефермах может иметь очень серьезные последствия для фермерских хозяйств», - говорится в сообщении ведомства,

Отмечается, что обнаруженный в Норвегии штамм H5N8 для людей не так опасен, как для пернатых: «Риск заражения для человека оценивается как очень низкий».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях птичий грипп выявили в японской префектуре Кагава на острове Сикоку, а перед этим – в Дании.