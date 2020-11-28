Видео с места убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде появилось в сети

Создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит вместе с родственниками неподалеку от Тегерана Фото: REUTERS

В Интернете появились кадры с места убийства ведущего иранского физика-ядерщика, который считается создателем ядерной программы Ирана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, убит самый известный в стране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в пятницу, 27 ноября недалеко от Тегерана. Автомобиль ученого обстреляли неизвестные, очевидцы произошедшего рассказали, что произошел взрыв. Вместе с Фахризаде, который скончался в больнице от полученных ранений, погибли и его родственники, которые в момент нападения находились рядом с ученым.

В Иране назвали убийство своего ведущего ядерщика терактом. По словам министра иностранных дел страны Джавада Зарифа, есть все основания предполагать, что к этой атаке причастны израильские спецслужбы.

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поклялось отомстить за смерть Фахризаде «как мы делали это в прошлом».

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«Взорвали автомобиль, потом обстреляли»: создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде убит вместе с родственниками

Неподалеку от иранской столицы, Тегерана убит самый известный физик-ядерщик Исламской республики, один из создателей ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде. Он стал жертвой атаки неизвестных: очевидцы рассказали о взрыве, после чего его автомобиль обстреляли. Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения (подробности).