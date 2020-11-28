Эксперт рассказал, почему на каникулах люди меньше заболевают гриппом и ОРВИ

Долгие новогодние каникулы в России в прошлые годы были мощным ударом по гриппу и ОРВИ, заболеваемость ощутимо падала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с kp.ru объяснил, почему во время длинных новогодних каникул в России люди обычно реже заболевают гриппом и ОРВИ. Он считает, что и коронавирусом в зимние праздники россияне будут заражаться меньше.

«Да, именно так и будет! Во время праздничных каникул сокращается количество контактов между людьми, им не нужно каждый день ездить на работу, находиться в транспорте, в замкнутых помещениях в офисах и на предприятиях. Поэтому возбудитель инфекции передается значительно меньше - как гриппа, ОРВИ, так и CОVID-19», - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что очень важен именно двухнедельный срок каникул – «это максимальная продолжительность периода, когда есть вероятность распространения инфекции от уже заразившихся», поэтому в некоторых странах вводится самый строгий и жесткий карантин как раз на 14 дней.

«В то же время стоит понимать: в январе мы будем видеть последствия заболевания людей, подхвативших инфекцию еще в декабре. Поэтому смертность, к сожалению, по-прежнему может сохраняться очень высокой и в начале следующего года», - добавил Артур Исаев.

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