Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Сбербанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества Фото: REUTERS

Сбербанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь для звонков своим потенциальным жертвам аферисты стали активно использовать роботов-помощников.

«Важно! Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников. Схема проста – если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной Службой безопасности», - говорится в сообщении кредитной организации.

Банк обращает внимание своих клиентов на то, что обманщики очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499, а настоящие звонки от Сбербанка поступают с номера 900.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников и назвал способ узнать их номер. Он отметил, что сейчас в России настолько высока активность различных телефонных аферистов, что дабы не попасться на их уловки и избежать обмана лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров.