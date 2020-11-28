Марадона умер в бедности: Друг футболиста рассказал, что Диего жил только на тренерскую зарплату

Диего Марадона в последнее время работал тренером клуба «Химнасия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аргентинский журналист Луис Вентура, который много лет дружил с легендарным футболистом Диего Марадоной, утверждает, что звезда мирового футбола умер в бедности. По его словам, последнее время Марадона жил только на скромную тренерскую зарплату, которую ему платил клуб «Химнасия» из Ла-Платы.

«У Марадоны почти ничего не осталось. Он умер в бедности, у него украли почти все, остальное раздал сам», - заявил Луис Вентура итальянской газете La Gazzetta dello Sport.

Напомним, прославленный футболист и бывший тренер сборной Аргентины скончался 25 ноября вскоре после 60-летнего юбилея. Причиной смерти стал сердечный приступ. В стране объявлен трехдневный траур.

Диего Марадону похоронили на кладбище в расположенном в 35 километрах от Буэнос-Айреса городке Белла-Виста, где находятся и могилы его родителей.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).