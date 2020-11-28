Власти США разрешили штатам выбирать способ казни осужденных

Минюст США расширил способ казни осужденных на федеральном уровне Фото: REUTERS

Министерство юстиции США наделило власти штатов самим решать, каким способом казнить осужденных на федеральном уровне преступников, сообщает газета The Hill со ссылкой на данные Федерального реестра.

Отмечается, что американский Минюст внес правки в нормы осуществления смертной казни. Теперь местные власти смогут приводить смертный приговор в исполнение любым легальным на территории каждого конкретного штата способом.

То есть, кроме ранее дозволенной по всей стране смертельной инъекции, региональные власти получили право выбирать другой способ. В частности, в нескольких американских штатах законом разрешены отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. Изменения вступят в силу 24 декабря.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 июля в США был казнен первый за 17 лет федеральный заключенный, которого приговорили к смертельной инъекции