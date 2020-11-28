Власти Лос-Анджелеса призвали местных жителей не выходить на улицу из-за коронавируса

Жителям округа Лос-Анджелес предписано обязательно носить защитные маски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всем жителям округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) местные власти настоятельно рекомендуют без особой необходимости не покидать свои дома из-за распространения коронавируса. А если очень нужно выйти на улицу, населению округа предписано обязательно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В заявлении местного департамента здравоохранения отмечается, что ограничения вводятся «в связи с тем, что число случаев заражения сохраняется на тревожном уровне, а количество госпитализаций продолжает расти». За последние пять дней среднесуточное число новых заражений в округе составило 4,75 тысячи.

Распоряжение вступает в силу в понедельник, 30 ноября, и будет действовать как минимум до 20 декабря. Работа школ, магазинов, спортивных залов, музеев, библиотек и прочих многолюдных учреждений разрешена при условии неполного заполнения помещений, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 27 ноября число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в США превысило 13 миллионов, скончались 264,6 тысячи американцев.