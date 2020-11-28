На мэра Буэнос-Айреса подали в суд из-за беспорядков во время прощания с Марадоной

Прощание с легендой футбола Диего Марадоной в Буэнос-Айресе обернулось беспорядками и стычками фанатов с силовиками Фото: REUTERS

На мэра Буэнос-Айреса Орасио Родригеса Ларрету и вице-мэра столицы Диего Сантилью подали в суд из-за «насильственных действий сотрудников полиции», пытавшихся справиться с беспорядками в центре города во время прощания с футболистом Диего Марадоной, сообщает газета La Nacion.

Судебное разбирательство в отношении столичного градоначальника и его заместителя инициировал департамент по правам человека Минюста Аргентины. В иске ведомства говорится, что власти Буэнос-Айреса применили жестокие и чрезмерные репрессии», а «полицейские злоупотребления» объясняются «приказом властей, допустивших применение резиновых пуль, газа, водометов и произвольные аресты».

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Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).