МВФ отказался дать денег Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил соотечественникам, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в экстренной финансовой помощи.

Он пояснил, что власти страны обратились к МВФ с просьбой выделить Незалежной транш с привлечением инструмента emergency finаnce.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», - приводит слова главы украинского Минфина издание Korrespondent.net.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Сергей Марченко рассказал, что в государственном бюджете страны не хватает как минимум трех миллиардов долларов. По его словам, денег нет из-за того, что международные кредиторы не дали, а Киев рчень на них рассчитывал.