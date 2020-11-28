Названа версия причины убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде

Создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит вместе с родственниками неподалеку от Тегерана Фото: REUTERS

Возможно, ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили, чтобы помешать объявившему себя победителем о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах демократу Джозефу Байдену после инаугурации возобновить расторгнутую действующим президентом США Дональдом Трампом ядерную сделку с Ираном. По крайней мере, так считает издание Axios.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самый известный в стране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана, был убит в пятницу, 27 ноября в районе города Дамовенд недалеко от Тегерана.

Автомобиль ученого обстреляли неизвестные, очевидцы произошедшего рассказали, что произошел взрыв. Вместе с Фахризаде, который скончался в больнице от полученных ранений, погибли и его родственники, которые в момент нападения находились рядом с ученым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взорвали автомобиль, потом обстреляли»: создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде убит вместе с родственниками

Неподалеку от иранской столицы, Тегерана убит самый известный физик-ядерщик Исламской республики, один из создателей ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде. Он стал жертвой атаки неизвестных: очевидцы рассказали о взрыве, после чего его автомобиль обстреляли. Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения (подробности).