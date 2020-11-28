Объявлены самые популярные российские поп-исполнители

Российский хип-хоп дуэт из Владикавказа Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль) оказались самыми популярными поп-исполнителями в стране, согласно рейтингу, составленному газетой "Культура".

Второе место в рейтинге занял рэпер Элджей, а третье разделили группа Little Big и Тимати.

В число пяти самых популярных поп-исполнителей России вошли также Zivert и Morgenshtern.

В газете сообщили, что из представителей традиционной российской эстрады в список были включены только Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Музыкантов оценивали по популярности их композиций на стриминговых платформах, по числу просмотров и лайков роликов на их песни, по числу подписчиков в соцсетях, доходам и регулярности выступлений. Кроме того, в исследовании учитывались данные опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия "Ромир".

Ранее сайт KP.ru публиковал рейтинг любимых песен, составленный сервисом Spotify.