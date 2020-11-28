Иммунолог рассказал, как восстановиться после коронавируса

Врач посоветовал заниматься дыхательной йогой, чтобы избежать последствия коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо заниматься дыхательной йогой, чтобы избавиться от последствий заражения, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Врач назвал одним из основных последствий коронавируса нарушение дыхания после повреждения лёгких. Жемчугов заявил, что дыхательная гимнастика будет полезна для всех систем организма, и в первую очередь поможет "отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит всё".

Специалист также назвал в беседе с РИА Новости другие последствия перенесённого коронавируса. Среди них нарушение гормонального статуса, скачки давления, температуры и пульса, а также повреждение центральной нервной системы. Жемчугов подчеркнул, что реабилитацию необходимо подбирать индивидуально.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что восстановиться после тяжёлой формы коронавируса поможет лимфодренажный массаж.