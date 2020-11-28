В МВД рассказали, сколько россиян были оштрафованы за нарушения ограничений по коронавирусу

Общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала пандемии коронавируса в России сотрудники полиции оштрафовали более 1,1 миллиона человек за нарушения введённых ограничений.

- Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях, - передаёт ТАСС со ссылкой на статистические данные Министерства внутренних дел.

При этом 976,9 тысячи из 1,1 миллиона нарушителей привлекли к ответственности по 20.6.1 статье Кодекса об административных правонарушениях ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По статье предусмотрен минимальный штраф в одну тысячу рублей.

Ещё 109,2 тысячи протоколов были составлены на россиян по 3.18.1 статье КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы").

21,5 тысячи штрафов россияне заплатили из-за "нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Минимальный штраф по 6.3 статье КоАП составляет 15 тысяч рублей.

В общей сложности нарушители коронавирусных ограничений в России заплатили штрафов на сумму 1,7 миллиарда рублей.