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Взвешивание Майк Тайсон - Рой Джонс: сколько весят боксёры перед поединком

Спортсменам запрещено нокаутировать друг друга
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 28 ноября

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом состоится 28 ноября

Фото: REUTERS

Боксёр Майк Тайсон оказался тяжелее Роя Джонса-младшего почти на пять килограммов. Официальная процедура взвешивания состоялась в Лос-Анджелесе накануне поединка. Он пройдёт на арене Staples Center.

Вес Джонса составил 95,2 килограмма, а вес Тайсона – 99,8 килограмма.

Бой состоится 28 ноября, 54-летнему Тайсону и 51-летнему Джонсу запретят нокаутировать друг друга. Поединок пройдёт без рефери, поэтому по итогу выставочного поединка не будет объявлен победитель. Каждый из восьми раундов продлится две минуты. Боксёры будут драться в больших 12-унцовых перчатках, предназначенных обычно для спаррингов.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, почему в анализах боксёров не будут учитывать следы марихуаны, а также о "Ранчо Тайсона" - компании Железного Майка, занимающейся продаже каннабиса в США.