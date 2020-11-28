В России выявлено более 27 тысяч новых заражённых коронавирусом

В Москве зафиксировано 7 320 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе отметили, что новые заболевшие выявлены во всех регионах страны. У 21,1% из них не было никаких проявлений болезни. Общее число заразившихся в России за всё время эпидемии достигло 2 242 633 человек.

При этом за прошедшие сутки выписано после лечения от коронавируса ещё больше людей, чем заразилось: 27 296 человек. Всего врачи смогли вылечить уже 1 739 470 человек за весь период распространения COVID-19 в России.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 7 320 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 3 695 новых случаев заражения коронавирусом, а в Московской области - 1 065.

Скончались ещё 510 пациентов. Всего жертвами коронавируса и сопутствующих заболеваний стали уже 39 068 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал об исследовании учёных, обнаруживших 12 тысяч мутаций коронавируса. Специалисты рассказали, насколько опасны изменения COVID-19.