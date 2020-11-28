Для православных христиан начался Рождественский пост

Православные христиане вступили в Рождественский пост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 28 ноября, для всех православных христан начался Рождественский пост. Верующие будут 40 поститься, готовясь к празднику Рождества Христова 7 января.

Весь срок поста православным христианам рекомендуется отказ от продуктов животного происхождения - мяса, молока и молочных продуктов. По традиции, в первый день Рождественского поста следует приготовить постную кутью и угостить ею гостей. Этот пост считается менее строгим, чем Великий или Успенский, поскольку во время него можно есть рыбу и морепродукты, кроме каждой среды, пятницы и кануна Рождества 6 января.

Пост также называют "Филипповским", поскольку последний день перед его началом приходится на 27 ноября, день памяти апостола Филиппа.

Сайт KP.ru опубликовал главные правила и традиции Рождественского поста.