Эксперты рассказали, как экономить бензин зимой

Специалисты напомнили, что зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличить расход топлива при использовании автомобиля зимой могут долгий прогрев двигателя, состояние дорог и вязкость масла, сообщили эксперты журнала "За рулём".

Специалисты рекомендуют прогревать автомобиль, пока кузов машины чистят от снега, и не разгоняться резко после начала поездки. Кроме того, важно очистить машину от всего снега, поскольку так она станет легче и будет меньше сопротивляться потоку воздуха.

Также эксперты посоветовали применять масло для мотора меньшей вязкости и контролировать давление воздуха в шинах, поскольку оно может упасть на морозе, а понижение давления приводит к повышенному сопротивлению качению и перерасходу топлива.

Сократить расход топлива поможет автоодеяло, которое ускорит прогрев двигателя и замедлит его охлаждение при короткой остановке.

Также водителям рекомендуют избавиться на зиму от всего лишнего в машине, к том числе от багажника на крыше, поскольку увеличение веса машины потребует большего расхода топлива. Кроме того, сэкономить на бензине поможет смена манеры вождения на более плавную, без резкого набора скорости и пробуксовок.

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