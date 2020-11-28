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Эксперты рассказали, как экономить бензин зимой

На расход топлива может повлиять не только манера езды, но и багажник на крыше
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалисты напомнили, что зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы

Специалисты напомнили, что зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увеличить расход топлива при использовании автомобиля зимой могут долгий прогрев двигателя, состояние дорог и вязкость масла, сообщили эксперты журнала "За рулём".

Специалисты рекомендуют прогревать автомобиль, пока кузов машины чистят от снега, и не разгоняться резко после начала поездки. Кроме того, важно очистить машину от всего снега, поскольку так она станет легче и будет меньше сопротивляться потоку воздуха.

Также эксперты посоветовали применять масло для мотора меньшей вязкости и контролировать давление воздуха в шинах, поскольку оно может упасть на морозе, а понижение давления приводит к повышенному сопротивлению качению и перерасходу топлива.

Сократить расход топлива поможет автоодеяло, которое ускорит прогрев двигателя и замедлит его охлаждение при короткой остановке.

Также водителям рекомендуют избавиться на зиму от всего лишнего в машине, к том числе от багажника на крыше, поскольку увеличение веса машины потребует большего расхода топлива. Кроме того, сэкономить на бензине поможет смена манеры вождения на более плавную, без резкого набора скорости и пробуксовок.

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