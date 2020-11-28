Специалисты МЧС рассказали, как безопасно кататься на коньках

В МЧС напомнили, что для безопасного катания на коньках толщина льда должна быть не менее 25 см Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты МЧС России напомнили, что кататься на коньках по льду на открытом водоёме можно только при толщине льда более 25 сантиметров.

При этом для того, чтобы один человек безопасно перешёл водоём, достаточно льда толщиной в 10 сантиметров, а для проезда автомобиля необходим ледяной покров не менее 35 сантиметров в толщину.

При этом прочность льда, отмечают в МЧС, можно определить по цветовому оттенку. Толстый лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенок, передаёт ТАСС.

В министерстве также напомнили, что выезжать на лёд на транспорте крайне опасно и строго запрещено до открытия ледовой переправы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сотрудники МЧС при проверке озера Иртыш обнаружили более 30 рыбаков на неокрепшем льду, который мог провалиться под таким количеством людей. А в Липецке мэр города подписала постановление о запрете выхода на лёд до весны все жителей города.