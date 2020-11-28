Кудрин предсказал спад российской экономики в 2020 году на 4,5%

Алексей Кудрин сравнил предполагаемый спад экономики в России, Европе и Великобритании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году спад российской экономики может достичь 4,5%, считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

- Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадёт, Великобритания - на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, - на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%, - заявил Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020", передаёт ТАСС.

Глава Счётной палаты также сообщил, что количество россиян, живущих за чертой бедности, вырастет на один миллион.

- К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно, - заключил Кудрин.

Ранее сайт KP.ru сообщал о прогнозе Алексея Кудрина, по которому число безработных в России увеличится на фоне массовых увольнений в три раза, с 2,5 миллиона до восьми миллионов человек.