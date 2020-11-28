Президент Армении прилетит в Москву с частным визитом

Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян отправился с частным визитом в Москву в субботу, 28 ноября. Его пресс-служба сообщила, что Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры России и планирует обсудить события в Нагорном Карабахе, а также сложившуюся в Армении ситуацию.

- Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами, - сказано в заявлении пресс-службы президента.

Напомним, столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжались около шести недель. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта, заявляли о жертвах среди мирного населения и объявили всеобщую мобилизацию.

9 ноября, как сообщал сайт KP.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий, восстановлении режима прекращения огня, обмене пленными и телами погибших.