В России упростили правила оформления инвалидности

В России упростили порядок оформления инвалидности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правила оформления инвалидности в России станут проще в марте 2021 года. Постановление о новых правилах подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабинета министров.

Теперь, чтобы установить или подтвердить уже установленную ранее инвалидность, необходимо пройти медико-социальную экспертизу. При неполном указании всех обследований в направлении людям приходилось заново обращаться в поликлинику. Теперь передавать направление в поликлинику и указывать недостающие данные будут сами специалисты бюро медико-социальной экспертизы.

Возвращать направление будут в течение трёх дней, а дорабатывать документы поликлиника будет в течение двух недель.

Новый порядок оформления инвалидности вступит в силу в марте, потому что до этого времени действуют временные правила, принятые правительством на время эпидемии коронавируса в России. По временному регламенту, как сообщал сайт KP.ru, установленную инвалидность продлевают автоматически на полгода, а присваивать инвалидность можно без присутствия гражданина в бюро МСЭ.