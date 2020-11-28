Геннадий Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы остановить эпидемию коронавирус, достаточно вакцинировать только граждан из группы риска, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, добавив, что не согласен с мнением о том, что прививку от COVID-19 должно получить всё население страны.

- Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя, - заявил депутат Госдумы в интервью агентству "НСН".

Онищенко также добавил, что даже вакцинация одного старшего поколения россиян уже можно считать массовой, поскольку тогда привито будет около 20-30 миллионов граждан.

Кроме того, парламентарий призвал ответственно относиться к вакцинации и напомнил, что при некоторых заболеваний получать прививку противопоказано.

Ранее сайт KP.ru подробно рассказывал о том, какие противопоказания могут быть у российской вакцины от коронавируса, а также о том, кому следует от неё отказаться.