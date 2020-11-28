В США человек погиб во время стрельбы на распродаже в торговом центре

В американском ТЦ произошла стрельба во время "черной пятницы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США вечером в пятницу, 27 ноября, стрельба произошла в одном из торговых центров города Сакраменто в штате Калифорния. Инцидент произошёл во время масштабной ежегодной распродажи "чёрная пятница". Телеканал ABC сообщил, что из двух раненых один человек госпитализирован, а второй погиб.

Представитель полиции Сакраменто Карл Чен рассказал, что прибывшие в торговый центр Arden Fair Mall полицейские обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Госпитализированный пострадавший остаётся в критическом состоянии. Полиция ищет подозреваемого в стрельбе. Карл Чен также отметил, что случай был частным, и полиция не оценивает его как попытку массового убийства.

После случившегося всех посетителей экстренно эвакуировали.

Ранее сайт KP.ru сообщал о стрельбе в американском городе Рочестер во время протестов. В инциденте погибли два человека. 14 человек ранены.