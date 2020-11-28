Рогозин назвал дату запуска тяжёлой ракеты "Ангара"

Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован в декабре, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В ответ на вопрос о переносе запуска на 11 декабря Рогозин заявил, что ракета-носитель готова к отправке.

- Да, декабрь. РН готова, - написал глава "Роскосмос в Twitter.

В августе в корпорации сообщали, что второй лётный образец "Ангары-А5" готов к отправке на космодром Плесецк.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам Дмитрия Рогозина, создание единой государственной корпорации "Роскосмос" помогло "навести порядок в отрасли", восстановить надёжность российской техники и снизить стоимость пусков российских ракет на 39%.

Глава Роскосмоса также рассказал, что России удалось на фоне санкций "сохранить привлекательность пусковых услуг для иностранных клиентов", чтобы они запускали космические аппараты на российских ракетах.