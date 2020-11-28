Рогозин назвал дату запуска ракеты "Союз-СТ" с Куру

Запуск ракеты "Союз-СТ-А" с космодрома Куру запланирован на 29 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракета-носитель "Союз-СТ" будет запущена, как и планировалось изначально, 29 ноября, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что перенос пуска может быть отложен только в случае ухудшения погодных условий.

- Это не так. Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идем на завтра, - написал Рогозин в своём Twitter в ответ на публикацию о переносе запуска "Союз-СТ".

Российская ракета-носитель должна 29 ноября вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ракете "Союз" на космодроме Куру был найден бракованный клапан. Информацию подтвердил Дмитрий Рогозин, отметив, что аварию удалось предотвратить. Кроме того, глава "Роскосмоса" указал на снижение ответственности и качества работы поставщиков.