Правительство одобрило законопроект о налогообложении криптовалюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России одобрило законопроект, который регулирует налогообложение в сфере криптовалюты. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как отмечает правительство, законопроект направлен на введение в законодательство России норм, регулирующих налогообложение криптовалют.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 26 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, а их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.

Глава правительства обратил внимание на то, что криптовалюты являются относительно новым инструментом, интерес к которому постоянно растет, и кабмин намерен направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы.