Глава ВОЗ сообщил о неравномерном распространении коронавируса в мире

Гебрейесус отметил, что инфекция затронула все страны, но не одинаково Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о неравномерном распространении в мире пандемия коронавирусной инфекции.

Гебрейесус отметил, что инфекция затронула все страны, но не одинаково. Так 70 процентов всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Напомним, по данным ВОЗ, первые строчки по числу заболевших сейчас занимают США, Индия, Бразилия и Россия.

Руководитель подразделения ВОЗ по реагированию на коронавирус Мария ван Керхове призвала страны «оставаться бдительными» и увеличивать количество тестирований, чтобы быть подготовленными к возможным будущим вспышкам болезни.

Напомним, за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось более чем на 441 тысяч, а всего за время пандемии зарегистрировали свыше 60,53 миллиона случав инфицирования. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 426101 человек.