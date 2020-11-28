В США выявили рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки в США выявили более 205 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным антирекордом по количеству заболевших.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество новых заразившихся заражения COVID-19 в Штатах за сутки составило 205 557 тысяч, также было зарегистрировано 1 404 летальных исхода. Таким образом с начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 1,4 тысячи человек, заболевших коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 441 тысячу, а всего за время пандемии зарегистрировали свыше 60,53 миллиона инфицированных.

Как писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание на неравномерность распространения пандемия коронавирусной инфекции в мире. Он заявил, что 70 процентов всех случаев и смертей приходится на четыре страны.