Замглавы Новоуральска найден мертвым

Михаил Черницкий. Фото: сайт Новоуральского ГО

В субботу, 28 ноября, заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Тело 58-летнего чиновника нашли в Свердловской области произошло под Алапаевском. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности"», - говорится в заявлении пресс-службы

Как уточнили в Следственном управлении, на данный момент по делу начали вести необходимые судебные экспертизы. Изъято орудие, из которого был произведен выстрел.