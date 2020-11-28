Кудрин: треть компаний малого и среднего бизнеса может закрыться из-за второй волны пандемии

Алексей Кудрин. Фото: Тимур ХАНОВ

Треть компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) может прекратить работу в результате второй волны коронавирусной инфекции. Так считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Я согласен с сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учетом второй волны может остановиться. Может быть, даже это минимум», - заявил он, выступая на «Общероссийском гражданском форуме – 2020».

Кудрин подчеркнул, что в данной ситуации государство должно «серьезно» и «существенно» увеличить поддержку малому и среднему бизнесу, а также населению. По его словам, ресурсы для этого есть, а «вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую».

Как писал сайт kp.ru, Кудрин предсказал спад российской экономики в текущем году на 4,5 процента, и заявил, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт в ближайшее десятилетие. Однако назвал такую задачу особенно сложным вызовом, поскольку экономика нашей страны сильно зависит от нефти.