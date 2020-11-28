Четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине в Карабахе

Четыре человека погибло в результате подрыва автомобиля на мине на территории Физулинского района в Карабахе. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

По данным прокуратуры Азербайджана, автомобиль Toyota с четырьмя гражданами подорвался на противотанковой мине.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и «Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта» Уголовного кодекса.

На месте происшествия работают силовики, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, на территории Карабаха идут работы по разминированию территории. 23 ноября, российский миротворец получил ранение из-за взрыва мины около села Мадагиз в Нагорном Карабахе. Его доставили в госпиталь в Баку, угрозы для его жизни нет.