Лукашенко вышел с клюшкой на лед и одержал победу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с клюшкой на лед в составе своей хоккейной команды, и одержали победу.

Как передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, команда Лукашенко побеждает со счетом 4:0 после первого периода

«Команда "первого", да и сам он, на льду! После первого периода дружина Гродненской области уступает 0:4», - сообщает Telegram-канал.

Напомним, 7 февраля Лукашенко прибыл в дом приемов официальных делегаций на Красной Поляне для обсуждение вопросов по нефти и газу. После переговоров белорусский лидер вместе с российским коллегой Владимиром Путиным отправились в развлекательный центр «Галактика» в Красной поляне, где вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги. Все игроки поделились на две команды - «белые» и «синие». Президенты Белоруссии и России играли за «белых». Любительский матч закончился сокрушительной победой «белых» со счетом 13:4.