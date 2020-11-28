Врач дала простые советы при заражении коронавирусом Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова простые советы заболевшим коронавирусной инфекцией и находящимся на домашнем лечении.

Первым делом необходимо обильное витаминизированное питье, по меньшей мере 2,5 литра в день. «Если в норме человек употребляет около 2–2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить её количество и добавить витаминизированное питьё», - приводит АГН «Москва» слова эксперта

Кроме того, при лечении от коронавирусной инфекции следует больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом. Для удобства врач рекомендует подложить одну подушку под грудную клетку, вторую подложить под таз для того, чтобы живот немного провисал. «Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — отметила она.

Специалист также рекомендовала заниматься дыхательной гимнастикой и исключить серьезные физические нагрузки, это поможет ускорить выздоровления. При этом она отметила, что самым важным в лечении заболевания является точное соблюдение назначений врача.